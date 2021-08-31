Польский журналист назвал главный «страх» России

Короткая ссылка
Обозреватель Ежи Любах в статье для издания Gazeta Polska Codziennie заявил о «страхе» России перед польско-украинским союзом.

Любах заявил, что Москва якобы стремится «навязать всем соседним народам русские порядки».

«Яростные атаки российской пятой колонны в Польше на наше руководство свидетельствуют о том, что Кремль ничего не боится так сильно, как укрепления польско-украинского союза. И отлично, пусть трепещут, им есть чего бояться!» — приводит РИА Новости слова публициста.

Он призвал Украину присоединиться к так называемой Инициативе трёх морей, которая призвана объединять усилия более десятка европейских стран в развитии энергетической, транспортной и цифровой сфер.

Обозреватель подчеркнул, что если украинская сторона не присоединится к проекту, то может попасть в зависимость от России и Германии.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что против страны извне ведётся «глубокая работа».

По его словам, в настоящий момент центры антироссийской пропаганды активно создают в Польше, Финляндии и странах Балтии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить