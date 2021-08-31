Польский журналист назвал главный «страх» России

Обозреватель Ежи Любах в статье для издания Gazeta Polska Codziennie заявил о «страхе» России перед польско-украинским союзом.

Любах заявил, что Москва якобы стремится «навязать всем соседним народам русские порядки».

«Яростные атаки российской пятой колонны в Польше на наше руководство свидетельствуют о том, что Кремль ничего не боится так сильно, как укрепления польско-украинского союза. И отлично, пусть трепещут, им есть чего бояться!» — приводит РИА Новости слова публициста.

Он призвал Украину присоединиться к так называемой Инициативе трёх морей, которая призвана объединять усилия более десятка европейских стран в развитии энергетической, транспортной и цифровой сфер.

Обозреватель подчеркнул, что если украинская сторона не присоединится к проекту, то может попасть в зависимость от России и Германии.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что против страны извне ведётся «глубокая работа».

По его словам, в настоящий момент центры антироссийской пропаганды активно создают в Польше, Финляндии и странах Балтии.