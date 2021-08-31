Спецпосланник США по климату Керри в сентябре посетит Китай

Спецпосланник президента США по климату Джон Керри в сентябре отправится с визитом в Китай для обсуждения вопросов, связанных с изменением климата. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.

«Спецпосланник президента по климату Джон Керри с 31 августа по 3 сентября 2021 года посетит Токио (Япония) и Тяньцзинь (Китайская Народная Республика) с целью обсудить с международными партнёрами вопросы борьбы с кризисом, вызванным изменением климата», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что представители стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились об углублённом сотрудничестве по вопросам климата.