Байден прокомментировал завершение эвакуации людей из Афганистана

Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что принял решение не продлевать операцию по эвакуации людей из Афганистана, следуя рекомендации американских военных.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Байден сообщил, что публично выступит в среду, 1 сентября, около полудня и объяснит своё «решение не продлевать» американское «присутствие в Афганистане после 31 августа».

Как добавил президент США, «завершить операцию по эвакуации по воздуху в планируемые сроки» рекомендовали ему многие американские военные.

Американский лидер отметил, что радикальное движение «Талибан»* обещало предоставлять возможность свободно покинуть Афганистан иностранцам и гражданам республики, которые помогали США.

Байден подчеркнул, что «мир будет добиваться выполнения этих обязательств».

Ранее представитель Министерства обороны США генерал Кеннет Маккензи заявил, что Соединённые Штаты после завершения военной операции по эвакуации людей из Кабула продолжат попытки организовывать выезд американцев из Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.