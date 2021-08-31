Пентагон: США продолжат попытки организовывать выезд американцев из Афганистана

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Соединённые Штаты после завершения военной операции по эвакуации людей из Кабула продолжат попытки организовывать выезд американцев из Афганистана. Об этом заявил глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи.

«Военная фаза этой операции завершена, теперь начинается её дипломатическое продолжение», — заявил Маккензи.

Как отмечается, Госдепартамент будет прилагать все усилия для того, чтобы помочь оставшимся в Афганистане американским гражданам.

Представитель Министерства обороны США подчеркнул, что Вашингтон «будет работать над тем, чтобы вывезти этих людей».

Ранее Маккензи заявил о завершении эвакуации американских войск из Афганистана и окончании военной миссии Соединённых Штатов в стране.

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