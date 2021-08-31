Пентагон: США продолжат попытки организовывать выезд американцев из Афганистана
«Военная фаза этой операции завершена, теперь начинается её дипломатическое продолжение», — заявил Маккензи.
Как отмечается, Госдепартамент будет прилагать все усилия для того, чтобы помочь оставшимся в Афганистане американским гражданам.
Представитель Министерства обороны США подчеркнул, что Вашингтон «будет работать над тем, чтобы вывезти этих людей».
Ранее Маккензи заявил о завершении эвакуации американских войск из Афганистана и окончании военной миссии Соединённых Штатов в стране.