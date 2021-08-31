ЕС ввёл ограничения на въезд из США из-за роста заболеваемости коронавирусом
«Из списка были исключены Израиль, Косово, Ливан, Черногория, Республика Северная Македония и Соединнёные Штаты Америки», — говорится в сообщении.
Как отмечается, «необязательные поездки в государства, не входящие в этот список, будут подвержены временным ограничениям».
Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что в 33 государствах Европы зарегистрирован в последние 14 дней рост заболеваемости более чем на 10%.