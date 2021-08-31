ЕС ввёл ограничения на въезд из США из-за роста заболеваемости коронавирусом

Совет Евросоюза исключил ряд стран, включая США, из списка государств, из которых разрешен свободный въезд на территорию стран ЕС. Соответствующая информация опубликована на сайте совета.

«Из списка были исключены Израиль, Косово, Ливан, Черногория, Республика Северная Македония и Соединнёные Штаты Америки», — говорится в сообщении.

Как отмечается, «необязательные поездки в государства, не входящие в этот список, будут подвержены временным ограничениям».

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что в 33 государствах Европы зарегистрирован в последние 14 дней рост заболеваемости более чем на 10%.