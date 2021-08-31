ЕС ввёл ограничения на въезд из США из-за роста заболеваемости коронавирусом

Короткая ссылка
Совет Евросоюза исключил ряд стран, включая США, из списка государств, из которых разрешен свободный въезд на территорию стран ЕС. Соответствующая информация опубликована на сайте совета.

«Из списка были исключены Израиль, Косово, Ливан, Черногория, Республика Северная Македония и Соединнёные Штаты Америки», — говорится в сообщении.

Как отмечается, «необязательные поездки в государства, не входящие в этот список, будут подвержены временным ограничениям».

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что в 33 государствах Европы зарегистрирован в последние 14 дней рост заболеваемости более чем на 10%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить