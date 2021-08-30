ВОЗ: в 33 странах Европы отмечен рост заболеваемости COVID-19 более чем на 10%
- Reuters
«33 государства сообщают о росте заболеваемости более чем на 10% за 14 дней. Этот высокий уровень передачи вызывает серьёзное беспокойство, особенно в свете низкого уровня вакцинации приоритетных групп населения в ряде стран», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что в некоторых странах наблюдается рост нагрузки на больницы и числа смертей.
«На прошлой неделе число смертей в регионе увеличилось на 11% согласно одному надёжному прогнозу, к 1 декабря в Европе ожидается 236 тыс. смертей», — добавил Клюге.
Ранее сообщалось, что в ВОЗ не считают ситуацию с новыми штаммами COVID-19 опасной для детей.