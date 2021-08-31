Постпред США при ООН: вопрос признания зависит от действий «Талибана»

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Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что вопрос признания «Талибана»* будет зависеть от действий членов движения.

«Мы не находимся в той ситуации, чтобы готовиться к признанию «Талибана», они ещё не одобрили правительство. Мы должны увидеть, какое правительство они сформируют», — приводит ТАСС её слова.

Томас-Гринфилд уточнила, что американская сторона настаивает на инклюзивном правительстве Афганистана.

«Мы посмотрим, какие действия они (члены «Талибана». — RT) предпримут до того, как мы примем какое-либо решение о признании», — подытожила она.

Ранее Совет Безопасности ООН принял на заседании резолюцию по ситуации в Афганистане, призывая талибов обеспечить безопасность выезда граждан страны.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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