В Литву прибыли более 50 полицейских из Польши для охраны границы
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«Профессионализм должностных лиц наших стран не вызывает сомнений. Исторически Литва и Польша всегда сотрудничали, не исключение и теперешняя ситуация», — приводит ТАСС слова главы литовского МВД Агне Билотайте.
Отмечается, что полицейские в течение месяца будут помогать литовским коллегам охранять границу с Белоруссией.
Ранее сообщалось, что более 3 тыс. попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии зафиксировали пограничники Польши с начала августа этого года.