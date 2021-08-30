В Литву прибыли более 50 полицейских из Польши для охраны границы

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Литовское МВД сообщило о прибытии более 50 сотрудников полиции из Польши для помощи в охране границы от нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки.
В Литву прибыли более 50 полицейских из Польши для охраны границы
  • Reuters
  • © Janis Laizans

«Профессионализм должностных лиц наших стран не вызывает сомнений. Исторически Литва и Польша всегда сотрудничали, не исключение и теперешняя ситуация», — приводит ТАСС слова главы литовского МВД Агне Билотайте.

Отмечается, что полицейские в течение месяца будут помогать литовским коллегам охранять границу с Белоруссией.

Ранее сообщалось, что более 3 тыс. попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии зафиксировали пограничники Польши с начала августа этого года.

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