В Белом доме рассказали об эвакуированных из Афганистана американцах

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала об эвакуированных из Афганистана американцах.

«С 14 августа мы получили подтверждение, что было эвакуировано порядка 6 тыс. американцев. Это число, вероятно, будет расти», — цитирует её ТАСС.

По словам Псаки, американская сторона полагает, что в Афганистане осталось лишь небольшое число граждан США.

«Определяем, сколько конкретно осталось», — добавила она.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин обсудил по телефону со своим турецким коллегой Хулуси Акаром операцию по эвакуации в Афганистане.