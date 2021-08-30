В Белом доме рассказали об эвакуированных из Афганистана американцах

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала об эвакуированных из Афганистана американцах.
В Белом доме рассказали об эвакуированных из Афганистана американцах
  • Reuters

«С 14 августа мы получили подтверждение, что было эвакуировано порядка 6 тыс. американцев. Это число, вероятно, будет расти», — цитирует её ТАСС.

По словам Псаки, американская сторона полагает, что в  Афганистане осталось лишь небольшое число граждан США.

«Определяем, сколько конкретно осталось», — добавила она.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин обсудил по телефону со своим турецким коллегой Хулуси Акаром операцию по эвакуации в Афганистане.

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