Главы Минобороны США и Турции обсудили операцию по эвакуации в Афганистане
- Reuters
Об этом сообщается на официальном сайте американского военного ведомства.
В рамках диалога Остин выразил благодарность Турции за поддержку миссии в аэропорту Кабула. Стороны договорились контактировать по вопросам, касающимся договорённостей по Афганистану, а также подтвердили прочные отношения между государствами в сфере обороны.
По состоянию на 27 августа американская сторона эвакуировала в общей сложности около 5,1 тыс. граждан США из Афганистана.
По данным пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса, всего из Афганистана с 14 августа эвакуированы около 105 тыс. человек.