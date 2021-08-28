Главы Минобороны США и Турции обсудили операцию по эвакуации в Афганистане

Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил по телефону со своим турецким коллегой Хулуси Акаром сложившуюся ситуацию в Афганистане.

Об этом сообщается на официальном сайте американского военного ведомства.

В рамках диалога Остин выразил благодарность Турции за поддержку миссии в аэропорту Кабула. Стороны договорились контактировать по вопросам, касающимся договорённостей по Афганистану, а также подтвердили прочные отношения между государствами в сфере обороны.

По состоянию на 27 августа американская сторона эвакуировала в общей сложности около 5,1 тыс. граждан США из Афганистана.

По данным пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса, всего из Афганистана с 14 августа эвакуированы около 105 тыс. человек.