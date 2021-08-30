Азамат Айвазов из Дагестана рассказал, как оказался на стороне ИГ после отъезда в Британию
- RT
Как утверждает Айвазов, он потерял связь с теми, кто его завербовал, после чего был вынужден воевать на стороне террористов и получил серьёзное ранение.
Позже он вернулся в Европу по поддельному паспорту украинского гражданина, но был депортирован в Россию. Айвазов содержится в следственном изоляторе в Махачкале, ему предъявлены обвинения, связанные с терроризмом.
Подробнее — в сюжете корреспондента RT Ильи Петренко.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.