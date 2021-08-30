В ООН высказались о скором переходе аэропорта Кабула под контроль «Талибана»

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Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик высказался о том, что после 31 августа аэропорт Кабула передадут под контроль радикального движения «Талибан»*.
В ООН высказались о скором переходе аэропорта Кабула под контроль «Талибана»
  • Reuters

«Мы не вовлечены, насколько мне известно, ни в какие обсуждения относительно деятельности аэропорта... Мы очень надеемся, что «Талибан» сможет обеспечить безопасность аэропорта и создать среду, при которой он сможет функционировать», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что самолёт Всемирной продовольственной программы ООН с медпомощью приземлился в Афганистане. Это первый такой доставленный груз после перехода власти в стране к талибам.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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