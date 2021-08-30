Меркель обсудила с Макроном ситуацию в Афганистане

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Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном. Как сообщили в пресс-службе немецкого правительства, стороны обсудили ситуацию в Афганистане.
Меркель обсудила с Макроном ситуацию в Афганистане
  • Reuters

«В центре внимания в ходе телефонного разговора был вопрос о будущем выезде из Афганистана граждан, местного персонала и людей, нуждающихся в защите, даже после окончания эвакуации через аэропорт Кабула», — говорится в заявлении.

Отмечается, что стороны согласились с необходимостью «скоординированного подхода международного сообщества» к ситуации в стране.

«В этой связи они обсудили как выполнение последних резолюций G7, так и соответствующие соображения в рамках ООН», — добавили в кабмине ФРГ.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Меркель обсудили выработку общего подхода к отношениям с «Талибаном»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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