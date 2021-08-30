Туркмения подтвердила стабильность ситуации на границе с Афганистаном
- Reuters
«Туркменистан поддерживает активный и конструктивный диалог с уполномоченными представителями соседней страны, подтверждает стабильность ситуации в приграничных районах и работает над поддержанием должного функционирования грузового сообщения, а также работы пограничных пунктов между двумя странами на основании взаимной договоренности», — приводит ТАСС сообщение МИД Туркмении.
В дипведомстве отметили, что стороны договорились продолжать активный диалог, нацеленный на осуществление конкретных шагов для содействия социально-экономическому восстановлению Афганистана.
Ранее сообщалось, что Туркмения открыла воздушное пространство для эвакуации иностранцев из Афганистана.