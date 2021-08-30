Туркмения подтвердила стабильность ситуации на границе с Афганистаном

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В МИД Туркмении сообщили, что страна поддерживает активный диалог с уполномоченными представителями Афганистана, ситуация на границе стабильна.
Туркмения подтвердила стабильность ситуации на границе с Афганистаном
  • Reuters

«Туркменистан поддерживает активный и конструктивный диалог с уполномоченными представителями соседней страны, подтверждает стабильность ситуации в приграничных районах и работает над поддержанием должного функционирования грузового сообщения, а также работы пограничных пунктов между двумя странами на основании взаимной договоренности», — приводит ТАСС сообщение МИД Туркмении.

В дипведомстве отметили, что стороны договорились продолжать активный диалог, нацеленный на осуществление конкретных шагов для содействия социально-экономическому восстановлению Афганистана.

Ранее сообщалось, что Туркмения открыла воздушное пространство для эвакуации иностранцев из Афганистана.

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