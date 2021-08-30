Совбез ООН проведёт заседание по ситуации в Афганистане 30 августа

Короткая ссылка
Совет Безопасности ООН проведёт 30 августа заседание по текущей ситуации в Афганистане.
Совбез ООН проведёт заседание по ситуации в Афганистане 30 августа
  • Reuters

Уточняется, что начало мероприятия запланировано на 22:00 мск.

Ранее Совбез ООН осудил теракты в Кабуле и призвал привлечь к ответственности виновных, организаторов и спонсоров атаки.

20 августа стало известно, что Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) ведёт работу по установлению отношений с лидерами движения «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить