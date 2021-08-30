Совбез ООН проведёт заседание по ситуации в Афганистане 30 августа

Совет Безопасности ООН проведёт 30 августа заседание по текущей ситуации в Афганистане.

Уточняется, что начало мероприятия запланировано на 22:00 мск.

Ранее Совбез ООН осудил теракты в Кабуле и призвал привлечь к ответственности виновных, организаторов и спонсоров атаки.

20 августа стало известно, что Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) ведёт работу по установлению отношений с лидерами движения «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.