Совбез ООН проведёт заседание по ситуации в Афганистане 30 августа
- Reuters
Уточняется, что начало мероприятия запланировано на 22:00 мск.
Ранее Совбез ООН осудил теракты в Кабуле и призвал привлечь к ответственности виновных, организаторов и спонсоров атаки.
20 августа стало известно, что Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) ведёт работу по установлению отношений с лидерами движения «Талибан»*.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.