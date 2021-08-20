Миссия ООН работает над установлением отношений с «Талибаном»
- Reuters
Об этом сообщила спецпредставитель и глава UNAMA Дебора Лайонс.
«UNAMA продолжает свою работу по установлению отношений с лидерами «Талибана»* для того, чтобы предоставлять жизненно важные услуги», — сказала она.
Она отметила, что ряд лидеров талибов до сих пор находятся в разных странах.
Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс рассказал о контактах с представителями прежних властей Афганистана.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.