В Госдепе рассказали о контактах с представителями прежних властей Афганистана

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Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс рассказал о контактах с представителями прежних властей Афганистана.
В Госдепе рассказали о контактах с представителями прежних властей Афганистана
  • Reuters

«Мы продолжаем быть на связи с представителями исламской республики, а также с представителями «Талибана»*, — сказал он.

Вместе с этим Прайс добавил, что у США не было никаких контактов с бежавшим из Афганистана Ашрафом Гани, который занимал пост президента страны.

«Как я понимаю, у нас не было никаких контактов с президентом Гани с тех пор, как он бежал из страны», — отметил он.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман сообщила, что Гани больше не является значимой политической фигурой на родине.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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