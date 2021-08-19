В Госдепе рассказали о контактах с представителями прежних властей Афганистана

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс рассказал о контактах с представителями прежних властей Афганистана.

«Мы продолжаем быть на связи с представителями исламской республики, а также с представителями «Талибана»*, — сказал он.

Вместе с этим Прайс добавил, что у США не было никаких контактов с бежавшим из Афганистана Ашрафом Гани, который занимал пост президента страны.

«Как я понимаю, у нас не было никаких контактов с президентом Гани с тех пор, как он бежал из страны», — отметил он.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман сообщила, что Гани больше не является значимой политической фигурой на родине.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.