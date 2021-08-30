ВОЗ доставила первую после захвата талибами власти в Афганистане партию медпомощи

Директор регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья Ахмед аль-Мандари заявил, что самолёт с лекарствами и медикаментами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приземлился в городе Мазари-Шариф на северо-западе Афганистана.

Об этом сообщает Интерфакс.

По его словам, это первая поставка медикаментов в Афганистан с тех пор, как страна перешла под контроль движения «Талибан»*.

«После нескольких дней непрерывной работы над поиском решения я рад сообщить, что сегодня мы смогли частично пополнить запасы медицинских учреждений в Афганистане и гарантировать, что на данный момент услуги здравоохранения, поддерживаемые ВОЗ, могут продолжать оказываться», — сказал он.

Отмечается, что в Афганистан доставлено 12,5 тонны груза, предназначенного для оказания неотложной медицинской помощи более 200 тыс. человек.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил обеспокоенность ситуацией со здоровьем и благополучием граждан Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.