Al Arabiya: ИГ взяло ответственность за ракетные удары по аэропорту Кабула

Террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГ) взяла на себя ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула.

Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на заявление террористов. В нём говорится, что группировка обстреляла аэропорт шестью ракетами.

Ранее сообщалось, что утром в понедельник, 30 августа, системы ПРО США перехватили пять ракет, выпущенных по аэропорту афганской столицы.

Как писали СМИ, одна из ракет попала на территорию аэропорта. Белый дом заявил, что обстрел не помешал его работе, об атаке было доложено американскому президенту Джо Байдену.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.