Байдена проинформировали о ракетной атаке в аэропорту Кабула

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Сотрудники американской администрации доложили президенту США Джо Байдену о ракетной атаке в районе столичного аэропорта в Афганистане.
Байдена проинформировали о ракетной атаке в аэропорту Кабула
  • Reuters

Об этом говорится в официальном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«Советник по национальной безопасности Джейк Салливан и начальник штаба Рон Клейн проинформировали президента о ракетном обстреле международного аэропорта имени Хамида Карзая. Он подтвердил распоряжение о том, чтобы командиры удвоили свои усилия и сделали всё необходимое для защиты наших войск в приоритетном порядке», — отметила она.

По информации Associated Press, 30 августа по территории аэропорта Кабула было выпущено несколько ракет. Военные транспортные самолёты США продолжили эвакуацию в аэропорту после обстрела. Отмечается, что пока неясно, откуда именно были выпущены ракеты.

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