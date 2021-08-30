Байдена проинформировали о ракетной атаке в аэропорту Кабула

Сотрудники американской администрации доложили президенту США Джо Байдену о ракетной атаке в районе столичного аэропорта в Афганистане.

Об этом говорится в официальном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«Советник по национальной безопасности Джейк Салливан и начальник штаба Рон Клейн проинформировали президента о ракетном обстреле международного аэропорта имени Хамида Карзая. Он подтвердил распоряжение о том, чтобы командиры удвоили свои усилия и сделали всё необходимое для защиты наших войск в приоритетном порядке», — отметила она.

По информации Associated Press, 30 августа по территории аэропорта Кабула было выпущено несколько ракет. Военные транспортные самолёты США продолжили эвакуацию в аэропорту после обстрела. Отмечается, что пока неясно, откуда именно были выпущены ракеты.