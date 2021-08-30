NDTV: в Кашмире на фоне эвакуации США из Афганистана активизировались террористы

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В союзной территории Джамму и Кашмир на фоне вывода американских войск из Афганистана активизировались террористы, сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники в спецслужбах.
NDTV: в Кашмире на фоне эвакуации США из Афганистана активизировались террористы
  • Reuters

Как сообщается, силовики фиксируют попытки террористических атак в регионе.

«Каждый день в течение последнего месяца сообщается о нападениях с применением самодельных взрывных устройств на силы безопасности или на политических лидеров», — сказали телеканалу.

По данным источника, в Кашмирскую долину уже проникли по меньшей мере шесть групп террористов, которые планируют атаки на важные цели.

В ноябре 2020 года в индийском городе Нагрота в Джамму и Кашмире предотвратили террористическую атаку.

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