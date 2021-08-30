NDTV: в Кашмире на фоне эвакуации США из Афганистана активизировались террористы
- Reuters
Как сообщается, силовики фиксируют попытки террористических атак в регионе.
«Каждый день в течение последнего месяца сообщается о нападениях с применением самодельных взрывных устройств на силы безопасности или на политических лидеров», — сказали телеканалу.
По данным источника, в Кашмирскую долину уже проникли по меньшей мере шесть групп террористов, которые планируют атаки на важные цели.
В ноябре 2020 года в индийском городе Нагрота в Джамму и Кашмире предотвратили террористическую атаку.