NDTV: в Кашмире на фоне эвакуации США из Афганистана активизировались террористы

В союзной территории Джамму и Кашмир на фоне вывода американских войск из Афганистана активизировались террористы, сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники в спецслужбах.

Как сообщается, силовики фиксируют попытки террористических атак в регионе.

«Каждый день в течение последнего месяца сообщается о нападениях с применением самодельных взрывных устройств на силы безопасности или на политических лидеров», — сказали телеканалу.

По данным источника, в Кашмирскую долину уже проникли по меньшей мере шесть групп террористов, которые планируют атаки на важные цели.

В ноябре 2020 года в индийском городе Нагрота в Джамму и Кашмире предотвратили террористическую атаку.