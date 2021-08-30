Лавров констатировал отсутствие межгосударственных контактов с Великобританией
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«Великобритания — ещё один пример, когда никаких у нас межгосударственных контактов нет. И в этих условиях общественная дипломатия, контакты между людьми, связи культурные, гуманитарные, научные — они обретают особое значение», — приводит ТАСС слова главы МИД.
Лавров напомнил, что у России с Евросоюзом была самая разветвлённая архитектура структурированных государственных отношений, однако всё это было «в одночасье зарублено».
Ранее Лавров отметил «обострение» попыток поставить под вопрос итоги предстоящих в России выборов.