Лавров констатировал отсутствие межгосударственных контактов с Великобританией

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров констатировал отсутствие у России межгосударственных контактов с Великобританией, поэтому, по его словам, особое значение обретают культурные и гуманитарные обмены между странами.
Лавров констатировал отсутствие межгосударственных контактов с Великобританией
  • Reuters

«Великобритания — ещё один пример, когда никаких у нас межгосударственных контактов нет. И в этих условиях общественная дипломатия, контакты между людьми, связи культурные, гуманитарные, научные — они обретают особое значение», — приводит ТАСС слова главы МИД.

Лавров напомнил, что у России с Евросоюзом была самая разветвлённая архитектура структурированных государственных отношений, однако всё это было «в одночасье зарублено».

Ранее Лавров отметил «обострение» попыток поставить под вопрос итоги предстоящих в России выборов.

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