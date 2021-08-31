В ЕС заявили об отсутствии нарушений со стороны Германии в связи с «Северным потоком — 2»

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Юлия Гуреева
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил об отсутствии оснований заводить дело о нарушениях в отношении Германии из-за «Северного потока — 2». Об этом говорится в ответе политика на запрос польских депутатов. С документом ознакомился RT.
В ЕС заявили об отсутствии нарушений со стороны Германии в связи с «Северным потоком — 2»
  • Reuters

«Что касается функционирования трубопровода «Северный поток — 2», то если он будет соответствовать существующему законодательству, в особенности обновлённой газовой директиве ЕС, оснований для начала в отношении Германии процедуры в связи с нарушением нет», — сообщил Боррель.

Таким образом он ответил на запрос польских евродепутатов Витольда Яна Ващиковского, Ядвиги Вишневской и Космы Злотовского, которые ранее поинтересовались, запустит ли Еврокомиссия в отношении Германии процесс в соответствии со Статьёй 7 Договора о ЕС, учитывая якобы «антиевропейский характер» проекта газопровода.

Они утверждают, что трубопровод напрямую связан с «многочисленными нарушениями», которые, по их мнению, совершила Россия.

Парламентарии также спросили, готова ли ЕК подтвердить наличие связи между «агрессивным поведением» России, наращиванием её военного потенциала и укреплением способности сохранять свою «антидемократическую систему» с одной стороны и продажей газа в Европу с другой.

Однако Боррель в своём ответе такого подтверждения не обозначил, отметив лишь то, что ЕК осознаёт значимость отношений Москвы и Брюсселя в сфере энергетики и важность экспорта углеводородов для российского бюджета.

При этом он предположил, что в ближайшие десятилетия экспорт энергетических ресурсов России в Европу может значительно сократиться в связи со снижением потребления нефти и газа в Евросоюзе.

В августе ещё один депутат от Польши Анна Фотыга напомнила о необходимости противодействовать введению в эксплуатацию «Северного потока — 2».

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