В МИД России намерены поддерживать связи с любой властью в Афганистане

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Москва налаживает отношения с «Талибаном»* и считает необходимым поддерживать связи с любой властью в Афганистане, заявил спецпредставитель президента России, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
В МИД России намерены поддерживать связи с любой властью в Афганистане
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Мы уже налаживаем. В Кабуле работает, и довольно активно, наше посольство. Такие связи у нас налажены давно, и мы будем их (и далее. — RT) налаживать», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в Кремле отметили, что приход талибов к власти в Афганистане является фактически свершившимся процессом.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков при этом напомнил, что Россия не признаёт движение и внимательно отслеживает динамику ситуации в стране.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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