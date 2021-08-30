В МИД России намерены поддерживать связи с любой властью в Афганистане

Москва налаживает отношения с «Талибаном»* и считает необходимым поддерживать связи с любой властью в Афганистане, заявил спецпредставитель президента России, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Мы уже налаживаем. В Кабуле работает, и довольно активно, наше посольство. Такие связи у нас налажены давно, и мы будем их (и далее. — RT) налаживать», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в Кремле отметили, что приход талибов к власти в Афганистане является фактически свершившимся процессом.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков при этом напомнил, что Россия не признаёт движение и внимательно отслеживает динамику ситуации в стране.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.