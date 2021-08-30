В МИД России намерены поддерживать связи с любой властью в Афганистане
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- РИА Новости
«Мы уже налаживаем. В Кабуле работает, и довольно активно, наше посольство. Такие связи у нас налажены давно, и мы будем их (и далее. — RT) налаживать», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее в Кремле отметили, что приход талибов к власти в Афганистане является фактически свершившимся процессом.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков при этом напомнил, что Россия не признаёт движение и внимательно отслеживает динамику ситуации в стране.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.