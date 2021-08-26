Песков назвал свершившимся процессом приход талибов к власти в Афганистане

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что приход талибов* к власти в Афганистане считается фактически свершившимся процессом.

«Де-факто приход «Талибана» к власти и взятие «Талибаном» под контроль большей части территории Афганистана — это является де-факто свершившимся процессом», — отметил Песков.

Он напомнил, что Россия не признаёт движение и внимательно отслеживает динамику ситуации в Афганистане, в том числе касательно обеспечения безопасности граждан страны и российских дипломатов.

Также Песков отметил, что Россия пока не сформулировала чёткую позицию относительно того, сколько желающих покинуть Афганистан страна готова принять. В настоящее время эти вопросы прорабатывают миграционные власти и Министерство иностранных дел.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.