Миграционные власти и МИД России работают над вопросом приёма желающих покинуть Афганистан

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Россия пока не сформулировала чёткую позицию относительно того, сколько желающих покинуть Афганистан страна готова принять. В настоящее время эти вопросы прорабатывают миграционные власти и Министерство иностранных дел. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Миграционные власти и МИД России работают над вопросом приёма желающих покинуть Афганистан
  • Reuters

«Ведётся сейчас работа по линии наших миграционных властей и Министерства иностранных дел. По мере того, как будет вырабатываться какая-то позиция (вы знаете, ситуация меняется), поэтому по мере прояснения будет формулироваться уже позиция», — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова ранее заявила, что МИД России готовит списки россиян, желающих вернуться на родину из Афганистана.

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