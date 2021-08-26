Миграционные власти и МИД России работают над вопросом приёма желающих покинуть Афганистан

Россия пока не сформулировала чёткую позицию относительно того, сколько желающих покинуть Афганистан страна готова принять. В настоящее время эти вопросы прорабатывают миграционные власти и Министерство иностранных дел. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ведётся сейчас работа по линии наших миграционных властей и Министерства иностранных дел. По мере того, как будет вырабатываться какая-то позиция (вы знаете, ситуация меняется), поэтому по мере прояснения будет формулироваться уже позиция», — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова ранее заявила, что МИД России готовит списки россиян, желающих вернуться на родину из Афганистана.