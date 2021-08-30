В МИД России прокомментировали перспективы иска к Украине в ЕСПЧ

Рассмотрение иска России против Украины в ЕСПЧ займёт не один год, заявил уполномоченный российского МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Что касается наших ожиданий, то какие-то прогнозы строить достаточно сложно, поскольку речь идёт о международном судебном процессе... Понятно, что это процесс не на один год», — сказал он.

В июле ЕСПЧ зарегистрировал первую в истории России межгосударственную жалобу против Украины. В документе Москва призывает мировое сообщество обратить внимание на нарушение прав человека со стороны властей Киева и зафиксировать в международном правовом поле ряд преступлений.

С точки зрения российской стороны, неконституционный государственный переворот на Украине и продвижение в госорганы страны националистических сил стало основной причиной массовых нарушений прав человека.