В МИД России прокомментировали перспективы иска к Украине в ЕСПЧ

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Рассмотрение иска России против Украины в ЕСПЧ займёт не один год, заявил уполномоченный российского МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
В МИД России прокомментировали перспективы иска к Украине в ЕСПЧ
  • Reuters

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Что касается наших ожиданий, то какие-то прогнозы строить достаточно сложно, поскольку речь идёт о международном судебном процессе... Понятно, что это процесс не на один год», — сказал он.

В июле ЕСПЧ зарегистрировал первую в истории России межгосударственную жалобу против Украины. В документе Москва призывает мировое сообщество обратить внимание на нарушение прав человека со стороны властей Киева и зафиксировать в международном правовом поле ряд преступлений.

С точки зрения российской стороны, неконституционный государственный переворот на Украине и продвижение в госорганы страны националистических сил стало основной причиной массовых нарушений прав человека.

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