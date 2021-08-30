Посольство России формирует списки на эвакуацию из Афганистана

Российское посольство в Кабуле объявило о начале формирования новых списков на вывозные рейсы из Афганистана. Попасть на них могут граждане России, лица с российским ВНЖ и граждане стран — членов ОДКБ.

Об этом сообщается в аккаунте дипмиссии в Twitter.

«Желающие вылететь в Российскую Федерацию специальными рейсами должны направить на электронную почту rusconsul-af@mail.ru копии документов, удостоверяющих личность, указав работающий контактный телефон», — говорится в заявлении посольства.

В дипмиссии уточнили, что в ответном письме граждане получат анкету для заполнения и инструкцию о порядке оформления на вывозные рейсы. Дату и время вылета сообщат позднее.

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов ранее заявил, что 25 августа из Афганистана была организована эвакуация 360 российских граждан, ещё около сотни оставались на тот момент на территории государства.