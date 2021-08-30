Посольство России формирует списки на эвакуацию из Афганистана
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Об этом сообщается в аккаунте дипмиссии в Twitter.
«Желающие вылететь в Российскую Федерацию специальными рейсами должны направить на электронную почту rusconsul-af@mail.ru копии документов, удостоверяющих личность, указав работающий контактный телефон», — говорится в заявлении посольства.
В дипмиссии уточнили, что в ответном письме граждане получат анкету для заполнения и инструкцию о порядке оформления на вывозные рейсы. Дату и время вылета сообщат позднее.
Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов ранее заявил, что 25 августа из Афганистана была организована эвакуация 360 российских граждан, ещё около сотни оставались на тот момент на территории государства.