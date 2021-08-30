Байден заявил о стихийном бедствии из-за урагана «Ида» в Луизиане

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Американский президент Джо Байден распорядился о предоставлении федеральной помощи штату Луизиана из-за последствий урагана «Ида», признанного крупным стихийным бедствием. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Помощь может включать гранты на временное жильё и ремонт дома, недорогие ссуды на покрытие ущерба незастрахованного имущества и другие программы, направленные на ликвидацию последствий стихийного бедствия», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

В документе отмечается, что помощь местным властям будет предназначена для проведения восстановительных работ в районах, затронутых ураганом «Ида».

Ранее стало известно, что порядка миллиона жителей Луизианы остались без электричества из-за урагана «Ида». Как минимум один человек погиб в результате урагана.

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