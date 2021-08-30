Байден заявил о стихийном бедствии из-за урагана «Ида» в Луизиане
«Помощь может включать гранты на временное жильё и ремонт дома, недорогие ссуды на покрытие ущерба незастрахованного имущества и другие программы, направленные на ликвидацию последствий стихийного бедствия», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.
В документе отмечается, что помощь местным властям будет предназначена для проведения восстановительных работ в районах, затронутых ураганом «Ида».
Ранее стало известно, что порядка миллиона жителей Луизианы остались без электричества из-за урагана «Ида». Как минимум один человек погиб в результате урагана.