Власти Луизианы сообщили о первой жертве урагана «Ида» в США
«По меньшей мере один человек погиб», — говорится в сообщении полиции, опубликованном в Facebook.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов получили сообщения о гражданине, который получил травму из-за упавшего дерева.
По прибытии на место происшествия ими была констатирована смерть.
Ранее стало известно, что в США ураган «Ида» ослаб до третьей категории.
Сообщалось, что свыше 600 тыс. человек остались без электроснабжения из-за урагана «Ида» в американском штате Луизиана.