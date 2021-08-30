Власти Луизианы сообщили о первой жертве урагана «Ида» в США

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Как минимум один человек погиб в результате урагана «Ида», обрушившегося на побережье американского штата Луизиана, заявили в офисе полиции округа.

«По меньшей мере один человек погиб», — говорится в сообщении полиции, опубликованном в Facebook.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов получили сообщения о гражданине, который получил травму из-за упавшего дерева.

По прибытии на место происшествия ими была констатирована смерть.

Ранее стало известно, что в США ураган «Ида» ослаб до третьей категории.

Сообщалось, что свыше 600 тыс. человек остались без электроснабжения из-за урагана «Ида» в американском штате Луизиана.

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