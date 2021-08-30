И. о. генсека Минобороны Алжира и замминистра обороны России обсудили сотрудничество

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Исполняющий обязанности генерального секретаря Министерства национальной обороны Алжира генерал-майор Мухаммед Салех Бенбиша и замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в ходе личной встречи обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

«В рамках укрепления уз дружбы и сотрудничества между двумя странами и двумя армиями Бенбиш принял заместителя министра обороны России», — сообщает информагентство Algeria Press Service.

Встреча состоялась на территории алжирской авиабазы Буфарик в присутствии руководителей Министерства национальной обороны и делегации российского ведомства.

Поводом для проведения переговоров также стала организация Алжиром конкурса «Верный друг» Армейских международных игр («АрМИ — 2021»).

Ранее во Владивостоке состоялась торжественная церемония закрытия двух международных конкурсов — «Кубок моря» и «Морской десант» Армейских международных игр «АрМИ-2021».

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