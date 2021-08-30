Блинкен обсудит с представителями ряда стран координацию по Афганистану
«Блинкен проведёт виртуальную встречу... и выступит с замечаниями по ситуации в Афганистане», — сообщает руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в своём Twitter-аккаунте.
Отмечается, что в консультациях примут участие представители Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, Турции и Катара.
Ранее в Госдепе сообщали, что США регулярно обсуждают с партнёрами возможность признания «Талибана»*.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.