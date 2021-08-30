Блинкен обсудит с представителями ряда стран координацию по Афганистану

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Госсекретарь США Энтони Блинкен 30 августа проведёт видеопереговоры с представителями НАТО, ЕС и коллегами из ряда стран по вопросам координации дальнейших действий в Афганистане.

«Блинкен проведёт виртуальную встречу... и выступит с замечаниями по ситуации в Афганистане», — сообщает руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в своём Twitter-аккаунте.

Отмечается, что в консультациях примут участие представители Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, Турции и Катара.

Ранее в Госдепе сообщали, что США регулярно обсуждают с партнёрами возможность признания «Талибана»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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