Госдеп: США регулярно обсуждают с партнёрами возможность признания «Талибана»

Соединённые Штаты обсуждают со своими союзниками и партнёрами возможность дипломатического признания радикального движения «Талибан»*. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Что касается вопроса признания, то мы на регулярной и постоянной основе контактируем с нашими союзниками и партнёрами по всему миру, чтобы это обсуждать», — цитирует ТАСС Прайса.

По его словам, США видели ряд позитивных и конструктивных сигналов со стороны «Талибана», но о возможности признания режима талибов в качестве властей Афганистана пока говорить рано.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в США не считают «Талибан» друзьями и не доверяют им.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.