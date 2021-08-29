В Госдуме прокомментировали обращение украинских деятелей к Байдену по поводу России

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT обращение украинских политиков и активистов к американскому президенту Джо Байдену с призывом остановить «Северный поток — 2» и послать России сигнал о том, что Вашингтон поддерживает Киев.
В Госдуме прокомментировали обращение украинских деятелей к Байдену по поводу России
  • Reuters

«Разумеется, на словах администрация Байдена будет уверять, что союзнические отношения с Украиной тверды, как гранит, но мы уже видели цену этим обещаниям. Америка не будет таскать каштаны из огня для кого-то, это удел так называемых американских союзников», — отметил депутат.

По словам парламентария, таких «воззваний» в американскую администрацию приходят миллионы, но их, по мнению Бальбека, «даже никто не читает».

Кроме того, как отметил собеседник RT, мнение Германии,  касающееся «Северного потока — 2», для США «более фундаментальное, чем какие-то украинские претензии».

«Главный локомотив Европы желает получать российский газ, и этим всё сказано. Поэтому амбиции Украины будут отброшены в сторону, как шайба в дальний угол», — заключил он.

Ранее украинские политики и активисты обратились к Байдену.

Авторы письма напомнили ему, что он «обещал быть жёстким по отношению к России» и неоднократно обещал «сделать всё, чтобы остановить её газопровод «Северный поток — 2».

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