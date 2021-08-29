Украинские активисты и политики попросили Байдена послать России сигнал о поддержке Киева

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Украинские политики и активисты обратились к американскому президенту Джо Байдену с призывом остановить «Северный поток — 2» и послать России сигнал о том, что Вашингтон поддерживает Киев.
Украинские активисты и политики попросили Байдена послать России сигнал о поддержке Киева
  • Reuters

В своём обращении, которое опубликовано на сайте «Атлантического совета»*, авторы письма напомнили Байдену, что он «обещал быть жёстким по отношению к России» и неоднократно обещал «сделать всё, чтобы остановить её газопровод «Северный поток — 2».

«Как ветераны украинской «революции достоинства» 2014 года, борцы в войне против российской агрессии и активисты украинского гражданского общества, многих из которых вы встречали в 2014—2015 годах, мы настоятельно призываем вас изменить курс и послать чёткий решительный сигнал президенту Путину о том, что США поддерживают Украину и всё демократическое мировое сообщество», — говорится в письме.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что Украина будет «очень громко» просить США ввести санкции против оператора «Северного потока — 2» — компании Nord Stream AG, если германский регулятор разрешит эксплуатацию газопровода.

«Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.

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