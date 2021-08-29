Шойгу не считает Украину угрозой для России

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» заявил, что российская сторона не считает Украину угрозой для страны.

«Я бы не стал про Украину говорить как про угрозу. Я считаю, что Украина и украинский народ — это братский народ. Это не только наши соседи, мы один народ. Здесь совсем даже рассуждать и размышлять на эту тему не хочется» — фрагмент интервью приводится на сайте «Вести.ру».

Шойгу отметил, что знает, «кем и за какие деньги реализована» программа на Украине.

«И то, что мы сегодня имеем, — конечно, верим и надеемся, что эта ситуация когда-то поменяется и там (на Украине. — RT) найдётся человек, который прекратит всю эту вакханалию националистическую, совершенно не обоснованную ни исторически, ни фактологически», — заявил российский министр.

Ранее следователь СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко подписал повестку о «вызове» Шойгу для «проведения следственных действий».