Украинское издание сообщило о «вызове» Шойгу в СБУ

Короткая ссылка
Украинское издание «Главком» сообщило о «вызове» министра обороны России Сергея Шойгу для «проведения следственных действий». Портал ссылается на копию повестки, которую подписал следователь СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко.
Украинское издание сообщило о «вызове» Шойгу в СБУ
  • РИА Новости

В соответствии с приведённым документом, российский министр должен 20 июля явиться в Мариуполь по делу о «создании непредусмотренных законом военизированных вооружённых формирований».

Подобные действия со стороны правоохранительных органов Украины были и в 2016 году. Тогда бывший украинский генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что его ведомство открыло уголовное дело против главы Минобороны России и ещё 17 российских чиновников, а в сентябре Печерский районный суд Киева выдал ордер на арест Сергея Шойгу.

Как пишет РИА Новости, также в 2014 году МВД Украины вызывало на допросы лидера ЛДПР Владимира Жириновского, председателя КПРФ Геннадия Зюганова и главу «Справедливой России» Сергея Миронова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить