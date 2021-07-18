Украинское издание сообщило о «вызове» Шойгу в СБУ

Украинское издание «Главком» сообщило о «вызове» министра обороны России Сергея Шойгу для «проведения следственных действий». Портал ссылается на копию повестки, которую подписал следователь СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко.

В соответствии с приведённым документом, российский министр должен 20 июля явиться в Мариуполь по делу о «создании непредусмотренных законом военизированных вооружённых формирований».

Подобные действия со стороны правоохранительных органов Украины были и в 2016 году. Тогда бывший украинский генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что его ведомство открыло уголовное дело против главы Минобороны России и ещё 17 российских чиновников, а в сентябре Печерский районный суд Киева выдал ордер на арест Сергея Шойгу.

Как пишет РИА Новости, также в 2014 году МВД Украины вызывало на допросы лидера ЛДПР Владимира Жириновского, председателя КПРФ Геннадия Зюганова и главу «Справедливой России» Сергея Миронова.