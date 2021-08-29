США не намерены сохранять посольство в Кабуле после 31 августа
- Reuters
«Нашим действующим планом не предусмотрено сохранение с 1 сентября посольства в Афганистане», — сказал он CBS.
Салливан подчеркнул, что при этом Вашингтон может оставить «постоянно представительство».
«У нас будут возможности и механизмы для сохранения там дипломатов», — отметил советник.
Как ранее сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники, американский президент Джо Байден намерен ко вторнику, 31 августа, отозвать из Кабула всех дипломатических работников США.