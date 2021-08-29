США не намерены сохранять посольство в Кабуле после 31 августа

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Соединённые Штаты пока не планируют сохранять посольство в Кабуле после завершения операции по выводу войск из Афганистана, которая завершится 31 августа. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
США не намерены сохранять посольство в Кабуле после 31 августа
  • Reuters

«Нашим действующим планом не предусмотрено сохранение с 1 сентября посольства в Афганистане», — сказал он CBS.

Салливан подчеркнул, что при этом Вашингтон может оставить «постоянно представительство».

«У нас будут возможности и механизмы для сохранения там дипломатов», — отметил советник.

Как ранее сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники, американский президент Джо Байден намерен ко вторнику, 31 августа, отозвать из Кабула всех дипломатических работников США.

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