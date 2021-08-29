США не намерены сохранять посольство в Кабуле после 31 августа

Соединённые Штаты пока не планируют сохранять посольство в Кабуле после завершения операции по выводу войск из Афганистана, которая завершится 31 августа. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Reuters

«Нашим действующим планом не предусмотрено сохранение с 1 сентября посольства в Афганистане», — сказал он CBS. Салливан подчеркнул, что при этом Вашингтон может оставить «постоянно представительство». «У нас будут возможности и механизмы для сохранения там дипломатов», — отметил советник. Как ранее сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники, американский президент Джо Байден намерен ко вторнику, 31 августа, отозвать из Кабула всех дипломатических работников США.