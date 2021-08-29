WP: Байден намерен к 31 августа отозвать из Афганистана американских дипломатов

Американский президент Джо Байден намерен ко вторнику, 31 августа, отозвать из Кабула всех дипломатических работников США.

Об этом информирует газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Как отмечается, пока не ясно, вернутся ли американские дипломаты позднее в Афганистан, и если вернутся, то когда именно это произойдёт.

Уточняется, что какое-либо окончательное решение по данному вопросу ещё не принято.

Ранее появилась информация о том, что представители радикального движения «Талибан»* просят США сохранить своё дипломатическое присутствие в Афганистане после вывода американских военных.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.