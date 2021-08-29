WP: Байден намерен к 31 августа отозвать из Афганистана американских дипломатов
- Reuters
Об этом информирует газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Как отмечается, пока не ясно, вернутся ли американские дипломаты позднее в Афганистан, и если вернутся, то когда именно это произойдёт.
Уточняется, что какое-либо окончательное решение по данному вопросу ещё не принято.
Ранее появилась информация о том, что представители радикального движения «Талибан»* просят США сохранить своё дипломатическое присутствие в Афганистане после вывода американских военных.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.