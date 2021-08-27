WP: талибы просят США оставить американских дипломатов в Афганистане после вывода ВС

Представители радикального движения «Талибан»* просят США сохранить своё дипломатическое присутствие в Афганистане после вывода американских военных.

Об этом информирует газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что в Вашингтоне изучают такую возможность, но окончательное решение пока не принято.

Как пишет издание, запрос от талибов о сохранении американского дипломатического присутствия в США поступил на фоне стремления движения добиться признания его власти мировым сообществом и «справиться с тяжёлым экономическим положением после заморозки международной помощи Афганистану на миллиарды долларов».

По данным источников WP, США также вовлечены в переговоры о будущем управлении аэропортом Кабула, в которых участвуют представители региона, такие как Турция, а также талибы и представители частного сектора.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в США не считают «Талибан» друзьями и не доверяют им.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.