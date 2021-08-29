В Twitter обратили внимание на «уснувшего» во время переговоров Байдена
- Reuters
На видеозаписи, которая распространяется в соцсети, Байден во время прошедшей накануне встречи с израильским премьером закрыл глаза, в то время как Беннет произносит речь об отношениях двух стран. При этом на записи видно, что американский лидер двигает руками.
📹| #Biden falls asleep during press conference with #Israel's PM Bennett— EHA News (@eha_news) August 28, 2021
▪️#US president Joe Biden fell asleep during a press conference he held with Naftali Bennett.
▪️Bennett continued to talk while Biden was sleeping. pic.twitter.com/p2EzWdQ3tF
Ранее американский лидер перенёс встречу с премьер-министром Израиля из-за ситуации в Афганистане.
Во время встречи политики обсудили межгосударственное сотрудничество и вопросы безопасности на Ближнем Востоке.