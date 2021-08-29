В Twitter обратили внимание на «уснувшего» во время переговоров Байдена

Короткая ссылка
Пользователи Twitter обратили внимание на «уснувшего» президента США Джо Байдена, который закрыл глаза во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.
В Twitter обратили внимание на «уснувшего» во время переговоров Байдена
  • Reuters

На видеозаписи, которая распространяется в соцсети, Байден во время прошедшей накануне встречи с израильским премьером закрыл глаза, в то время как Беннет произносит речь об отношениях двух стран. При этом на записи видно, что американский лидер двигает руками.

Ранее американский лидер перенёс встречу с премьер-министром Израиля из-за ситуации в Афганистане.

Во время встречи политики обсудили межгосударственное сотрудничество и вопросы безопасности на Ближнем Востоке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить