В Twitter обратили внимание на «уснувшего» во время переговоров Байдена

Пользователи Twitter обратили внимание на «уснувшего» президента США Джо Байдена, который закрыл глаза во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

На видеозаписи, которая распространяется в соцсети, Байден во время прошедшей накануне встречи с израильским премьером закрыл глаза, в то время как Беннет произносит речь об отношениях двух стран. При этом на записи видно, что американский лидер двигает руками.

📹| #Biden falls asleep during press conference with #Israel's PM Bennett



▪️#US president Joe Biden fell asleep during a press conference he held with Naftali Bennett.

▪️Bennett continued to talk while Biden was sleeping. pic.twitter.com/p2EzWdQ3tF — EHA News (@eha_news) August 28, 2021

Ранее американский лидер перенёс встречу с премьер-министром Израиля из-за ситуации в Афганистане.

Во время встречи политики обсудили межгосударственное сотрудничество и вопросы безопасности на Ближнем Востоке.