Times Now: талибы вывели из дома и убили афганского певца Фавада Андараби
- Reuters
Согласно данным канала, музыканта вывели из дома и расстреляли. Это произошло в провинции Баглан после того, как боевики ввели в действие новые правила, «включая запрет на музыку».
Сын артиста подтвердил эту информацию.
Как уточняет ТАСС, Андараби в своих песнях поддерживал противников «Талибана»*, а многие лидеры талибов считают его музыку «противной исламу».
Ранее боевики «Талибана» уничтожили установленный в афганской провинции Бамиан памятник лидеру шиитского ополчения и защитнику народности хазарейцев Абдулу Али Мазари, который воевал против радикального движения в 1990-х годах.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.