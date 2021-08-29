Times Now: талибы вывели из дома и убили афганского певца Фавада Андараби

Короткая ссылка
Талибы убили афганского исполнителя песен и народной музыки Фавада Андараби, сообщает телеканал Times Now со ссылкой на его родственников.
Times Now: талибы вывели из дома и убили афганского певца Фавада Андараби
  • Reuters

Согласно данным канала, музыканта вывели из дома и расстреляли. Это произошло в провинции Баглан после того, как боевики ввели в действие новые правила, «включая запрет на музыку».

Сын артиста подтвердил эту информацию.

Как уточняет ТАСС, Андараби в своих песнях поддерживал противников «Талибана»*, а многие лидеры талибов считают его музыку «противной исламу».

Ранее боевики «Талибана» уничтожили установленный в афганской провинции Бамиан памятник лидеру шиитского ополчения и защитнику народности хазарейцев Абдулу Али Мазари, который воевал против радикального движения в 1990-х годах.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить