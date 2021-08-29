Times Now: талибы вывели из дома и убили афганского певца Фавада Андараби

Талибы убили афганского исполнителя песен и народной музыки Фавада Андараби, сообщает телеканал Times Now со ссылкой на его родственников.

Согласно данным канала, музыканта вывели из дома и расстреляли. Это произошло в провинции Баглан после того, как боевики ввели в действие новые правила, «включая запрет на музыку».

Сын артиста подтвердил эту информацию.

Как уточняет ТАСС, Андараби в своих песнях поддерживал противников «Талибана»*, а многие лидеры талибов считают его музыку «противной исламу».

Ранее боевики «Талибана» уничтожили установленный в афганской провинции Бамиан памятник лидеру шиитского ополчения и защитнику народности хазарейцев Абдулу Али Мазари, который воевал против радикального движения в 1990-х годах.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.