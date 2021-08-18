AP: талибы уничтожили статую лидера афганских шиитов Абдула Али Мазари

Боевики «Талибана»* уничтожили установленный в афганской провинции Бамиан памятник лидеру шиитского ополчения и защитнику народности хазарейцев Абдулу Али Мазари, который воевал против радикального движения в 1990-х годах, пишет Associated Press.

Как сообщает агентство, в социальных сетях появились фотографии разрушенной статуи, посвящённой Али Мазари, который был убит талибами ещё в 1995 году. В 2016 году ему посмертно присвоили звание «Мученик национального единства».

Статуя находилась в центре провинции Бамиан, где в 2001 году талибы взорвали две древние высеченные в скале статуи Будды.

Пакистанский правозащитник Салим Джавед опубликовал в своём Twitter фотографии уничтоженной статуи.

«Подтверждено, что статуя шахида Мазари была взорвана и осквернена... Сразу после заверений представителя «Талибана» об «амнистии» и уважении основных прав всех граждан на пресс-конференции в Кабуле. Лидер хазарейцев Мазари был удостоен звания «Мученик национального единства» правительством Афганистана в 2016 году за защиту равных прав для всех этнических групп в стране. Талибы заманили его на мирные переговоры в 1995 году в Кабуле, убили и сбросили с вертолёта в Газни», — написал он.

It’s confirmed that Shaheed Mazari’s statue was blown up and vandalized yesterday evening, right after Taliban spokesman’s assurances of ‘amnesty’ and respect for basic rights of all citizens in a press conference in Kabul. #Hazara#Afghanistanpic.twitter.com/N2GdzUMsej — Saleem Javed (@mSaleemJaved) August 18, 2021

#Hazara leader A. A Mazari was granted title of ‘National Unity Martyr’ by the Govnt of #Afghanistan in 2016 for advocating equal rights for all ethnic groups in the country. He was lured into peace talks by Taliban in 1995 in Kabul, murdered & thrown off a helicopter in Ghazni pic.twitter.com/y5vY6Gx5QI — Saleem Javed (@mSaleemJaved) August 18, 2021

В ночь на 16 августа в СМИ появились заявления представителей «Талибана» об окончании войны в Афганистане.

Это произошло после того, как члены движения взяли под свой контроль территорию страны, а президент страны Ашраф Гани бежал из республики.

После этого представители «Талибана»* объявили о всеобщей амнистии в Афганистане, призвав граждан, в том числе чиновников, работавших при прежней власти, возвращаться к повседневной жизни.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.