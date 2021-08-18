AP: талибы уничтожили статую лидера афганских шиитов Абдула Али Мазари

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Боевики «Талибана»* уничтожили установленный в афганской провинции Бамиан памятник лидеру шиитского ополчения и защитнику народности хазарейцев Абдулу Али Мазари, который воевал против радикального движения в 1990-х годах, пишет Associated Press.
AP: талибы уничтожили статую лидера афганских шиитов Абдула Али Мазари
  • Reuters

Как сообщает агентство, в социальных сетях появились фотографии разрушенной статуи, посвящённой Али Мазари, который был убит талибами ещё в 1995 году. В 2016 году ему посмертно присвоили звание «Мученик национального единства».

Статуя находилась в центре провинции Бамиан, где в 2001 году талибы взорвали две древние высеченные в скале статуи Будды.

Пакистанский правозащитник Салим Джавед опубликовал в своём Twitter фотографии уничтоженной статуи.

«Подтверждено, что статуя шахида Мазари была взорвана и осквернена... Сразу после заверений представителя «Талибана» об «амнистии» и уважении основных прав всех граждан на пресс-конференции в Кабуле. Лидер хазарейцев Мазари был удостоен звания «Мученик национального единства» правительством Афганистана в 2016 году за защиту равных прав для всех этнических групп в стране. Талибы заманили его на мирные переговоры в 1995 году в Кабуле, убили и сбросили с вертолёта в Газни», — написал он.

В ночь на 16 августа в СМИ появились заявления представителей «Талибана» об окончании войны в Афганистане.

Это произошло после того, как члены движения взяли под свой контроль территорию страны, а президент страны Ашраф Гани бежал из республики.

После этого представители «Талибана»* объявили о всеобщей амнистии в Афганистане, призвав граждан, в том числе чиновников, работавших при прежней власти, возвращаться к повседневной жизни.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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