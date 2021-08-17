AFP: талибы объявили «общую амнистию» для чиновников в Афганистане
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Об этом информирует AFP со ссылкой на заявление талибов.
«Общая амнистия была объявлена для всех... поэтому вам нужно с полной уверенностью вернуться к обычной жизни», — цитирует агентство заявление.
Ранее президент США Джо Байден заявил в обращении, что не жалеет о выводе войск США из Афганистана, несмотря на захват страны «Талибаном».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.