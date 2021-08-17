AFP: талибы объявили «общую амнистию» для чиновников в Афганистане

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Радикальное движение «Талибан»* объявило «общую амнистию» для правительственных чиновников Афганистана и призвало их вернуться на работу.
AFP: талибы объявили «общую амнистию» для чиновников в Афганистане
  • © REUTERS/Stringe

Об этом информирует AFP со ссылкой на заявление талибов.

«Общая амнистия была объявлена для всех... поэтому вам нужно с полной уверенностью вернуться к обычной жизни», — цитирует агентство заявление.

Ранее президент США Джо Байден заявил в обращении, что не жалеет о выводе войск США из Афганистана, несмотря на захват страны «Талибаном».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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