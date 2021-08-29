В Индии за сутки выявили более 45 тысяч случаев коронавируса

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В Индии за сутки выявили 45 083 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с зафиксированным COVID-19 в стране достигло 32 695 030.
В Индии за сутки выявили более 45 тысяч случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Индии.

За прошедшие 24 часа в стране от коронавируса умерли 460 человек, всего в Индии скончались более 437 тыс. пациентов с подтверждённым COVID-19.

Ранее Виталий Зверев — микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН — в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.

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