В Париже прошёл митинг в поддержку прав афганских женщин

В центре французской столицы прошла акция в поддержки прав женщин Афганистана, информирует Ruptly.

«Протестующие вышли на улицы Парижа, ... чтобы потребовать немедленной эвакуации афганцев, которым угрожает правление талибов», — сообщает агентство.

Среди основных лозунгов наблюдались призывы к солидарности с женщинами, проживающими в Афганистане, которые рискуют потерять работу, так как талибы* стремятся ввести законы шариата в республике.

Ранее Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором призвал гарантировать защиту прав женщин и девочек, проживающих в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.