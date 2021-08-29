В Париже прошёл митинг в поддержку прав афганских женщин

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В центре французской столицы прошла акция в поддержки прав женщин Афганистана, информирует Ruptly.

«Протестующие вышли на улицы Парижа, ... чтобы потребовать немедленной эвакуации афганцев, которым угрожает правление талибов», — сообщает агентство.

Среди основных лозунгов наблюдались призывы к солидарности с женщинами, проживающими в Афганистане, которые рискуют потерять работу, так как талибы* стремятся ввести законы шариата в республике.

Ранее Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором призвал гарантировать защиту прав женщин и девочек, проживающих в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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