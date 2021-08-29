Шойгу заявил, что военные США оставили в Афганистане много высокоточного оружия

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил, что военнослужащие США оставили в Афганистане большое количество высокоточного оружия.

«Большое количество оружия, которое попало, это оружие переносное и высокоточное — это ПЗРК и ПТУРы», — сказал Шойгу.

По его словам, в числе высокоточного оружия, оставленного военными Соединённых Штатов значатся, в том числе, переносные зенитно-ракетные комплексы и противотанковые управляемые ракеты, а также переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Кроме того, Шойгу рассказал, что в Минобороны сейчас ведётся анализ рисков и угроз в Афганистане.

Ранее он сообщил, что талибы* завладели сотнями стволов артиллерии и единиц бронетехники, а также самолётами и вертолётами.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.