Шойгу заявил, что талибам досталось огромное количество оружия

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что движению «Талибан»* в Афганистане досталось огромное количество оружия.
Шойгу заявил, что талибам досталось огромное количество оружия
  • Reuters

«Главная угроза в том, что талибам осталось огромное количество оружия, огромное», — приводит ТАСС слова Шойгу.

По его словам, талибы завладели сотнями стволов артиллерии и единиц бронетехники, а также самолётами и вертолётами.

Кроме того, в Афганистане осталось «больше сотни» систем ПЗРК, отметил министр обороны России.

Как передаёт Life.ru, Шойгу также рассказал, что ещё одной угрозой является наркотрафик, поскольку 93% мирового героина поставляется из Афганистана.

«Мы ждали, что с приходом туда альянса будет восстановлен какой-то контроль за этим, но плантации увеличились в сто раз», — заявил министр.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет вмешиваться во внутренние дела Афганистана и втягивать свои вооружённые силы в «конфликт всех против всех».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить