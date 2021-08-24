Шойгу заявил, что талибам досталось огромное количество оружия

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что движению «Талибан»* в Афганистане досталось огромное количество оружия.

«Главная угроза в том, что талибам осталось огромное количество оружия, огромное», — приводит ТАСС слова Шойгу.

По его словам, талибы завладели сотнями стволов артиллерии и единиц бронетехники, а также самолётами и вертолётами.

Кроме того, в Афганистане осталось «больше сотни» систем ПЗРК, отметил министр обороны России.

Как передаёт Life.ru, Шойгу также рассказал, что ещё одной угрозой является наркотрафик, поскольку 93% мирового героина поставляется из Афганистана.

«Мы ждали, что с приходом туда альянса будет восстановлен какой-то контроль за этим, но плантации увеличились в сто раз», — заявил министр.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет вмешиваться во внутренние дела Афганистана и втягивать свои вооружённые силы в «конфликт всех против всех».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.