Путин: Россия не будет вмешиваться во внутренние дела Афганистана
- Reuters
Об этом Путин сказал в ходе выступления перед участниками съезда «Единой России».
Он отметил, что сегодня в Афганистане сложилась сложная, тревожная ситуация.
Президент добавил, что российская сторона внимательно следит за ситуацией и активно взаимодействует с союзниками по ОДКБ.
«Разумеется, мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Афганистана, тем более втягивать наши вооружённые силы в конфликт всех против всех. Там, по-моему, это и происходит», — сказал он.
Ранее Путин призвал не допустить попадания в страну боевиков из Афганистана под видом беженцев.