Путин: Россия не будет вмешиваться во внутренние дела Афганистана

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет вмешиваться во внутренние дела Афганистана и втягивать свои вооружённые силы в «конфликт всех против всех».
Путин: Россия не будет вмешиваться во внутренние дела Афганистана
  • Reuters

Об этом Путин сказал в ходе выступления перед участниками съезда «Единой России».

Он отметил, что сегодня в Афганистане сложилась сложная, тревожная ситуация.

Президент добавил, что российская сторона внимательно следит за ситуацией и активно взаимодействует с союзниками по ОДКБ.

«Разумеется, мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Афганистана, тем более втягивать наши вооружённые силы в конфликт всех против всех. Там, по-моему, это и происходит», — сказал он.

RT вёл прямую трансляцию.

Ранее Путин призвал не допустить попадания в страну боевиков из Афганистана под видом беженцев.

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