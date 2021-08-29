В Вашингтоне состоялся митинг в защиту избирательных прав
Об этом пишет газета The Hill.
Отмечается, что в акции приняли участие порядка 20 тыс. человек.
«Чего мы хотим? Право голоса! Когда это нам нужны? Сейчас!» — гласили лозунги собравшихся на митинге.
По словам участников акции, в разных штатах США существуют противоречивые законодательные инициативы, которые, по их мнению, усложняют процесс голосования и ущемляют избирательные права.
Кроме того, митинги также прошли в Атланте (Джорджия), Хьюстоне (Техас), Майами (Флорида) и Фениксе (Аризона).
Ранее сообщалось, что в Мичигане прошли протесты против вакцинации от COVID-19.