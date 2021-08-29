В Вашингтоне состоялся митинг в защиту избирательных прав

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В центре американского Вашингтона прошёл многотысячный митинг в защиту прав избирателей.

Об этом пишет газета The Hill.

Отмечается, что в акции приняли участие порядка 20 тыс. человек.

«Чего мы хотим? Право голоса! Когда это нам нужны? Сейчас!» — гласили лозунги собравшихся на митинге.

По словам участников акции, в разных штатах США существуют противоречивые законодательные инициативы, которые, по их мнению, усложняют процесс голосования и ущемляют избирательные права.

Кроме того, митинги также прошли в Атланте (Джорджия), Хьюстоне (Техас), Майами (Флорида) и Фениксе (Аризона).

Ранее сообщалось, что в Мичигане прошли протесты против вакцинации от COVID-19.

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